На Кубани возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-21T15:37:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Отрадненского района провела проверку соблюдения закона об учете, регистрации и разрешения заявлений и сообщений граждан о преступлении. ВУ ее ходе выяснилось, что участковый уполномоченный районного ОМВД получил сообщение о факте получения телесных повреждений местным жителем.

- Сотрудник полиции написал от имени потерпевшей стороны подложные объяснения и заявление о примирении сторон, а также об отказе от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Затем на основании этих документов он вынес неправомерное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что данное постановление было отменено, а по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Документы по факту проверки были направлены в СКР по Краснодарскому краю. Там в отношении бывшего полицейского, которого уволили по отрицательным мотивам 30 апреля 2019 года, возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU