2019-05-21T16:04:27+03:00
Происшествия

В Новороссийске будут судить насильника спустя семь лет после совершения преступления

Гражданин Азербайджана скрывался у себя на родине с 2012 года
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина Республики Азербайджан. Его обвиняют в изнасиловании местной жительницы и грабеже. Преступления совершены в 2012 году.

- Как установило следствие, рано утром 1 января 2012 года на улице Владивостокской мужчина встретил 22-летнюю девушку и последовал за ней. Когда потерпевшая зашла в безлюдное место, злоумышленник, угрожая убийством, совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера. Затем он отнял у девушки два мобильных телефона и скрылся. Впоследствии он покинул территорию России, из-за чего был объявлен в международный розыск, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, местоположение злоумышленника было установлено. В феврале 2019 года он был задержан и заключен под стражу на время следствия. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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