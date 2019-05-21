2019-05-21T17:34:34+03:00
Общество

Супруга мэра Сочи заработала в 2018 году больше мужа

Доходы жены градоначальника увеличились в несколько раз
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов отчитался о доходах за 2018 год. Согласно документу, градоначальник заработал немногим больше, чем годом ранее. А вот заработок его супруги значительно вырос.

- Согласно данным, занесенные в декларацию, глава курорта Анатолий Пахомов за минувший год заработал 2,36 млн рублей. Он владеет автомобилем ГАЗ М21. Квартира площадью 186 кв. метров записана на супругу мэра, - указано в документе.

Жена градоначальника Сочи заработала за 2018 год 8,32 млн рублей. Помимо прочего, в ее собственности находится земельный участок площадью 622 кв. метра, еще один надел в 3 096 кв. метров находится у нее в долевой собственности. Также супруга мэра владеет двумя гаражами по 16 «квадратов», торговым и нежилым помещениями.

Стоит добавить, что в 2017 году Пахомов заработал 2, 23 млн рублей, а его супруга – почти на треть меньше, чем в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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