2019-05-21T17:09:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре прямо на концерте умер артист

Во дворце спорта "Олимп" в это время проходил фестиваль "Гуляй да пой, станичники!"
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Драма произошла в субботу, 18 мая, когда на сцене дворца спорта "Олимп" был самый разгар краевого фестиваля "Гуляй да пой, станичники!". Мужчине, представлявшему самодеятельный коллектив из поселка Сенного Темрюкского района, сначала стало плохо с сердцем, а потом он и вовсе потерял сознание. Приехавшие на вызов медики пытались реанимировать пожилого человека. Но никаких результатов это не принесло. Он умер.

В коллективе Темрюкского ансамбля рассказали, что погибший якобы забыл нужные лекарства, которые принимал ежедневно. Сейчас эту информацию проверяют в полиции.

Напомним, в прошлую субботу, 18 мая, метеорологи прогнозировали самый жаркий день +33 градуса. Позже на Кубани погода градус снизила. Но к пятнице, 24 мая, по-настоящему летняя жара вернется. Следовательно, всем жителям Краснодарского края, страдающим хроническими заболеваниями, стоит соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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