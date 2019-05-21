В Краснодаре улицу Красную начнут ремонтировать в середине июня

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-21T17:37:03+03:00

На улице Шоссе Нефтянников от Офицерской от Гаврилова уже сняли асфальт Фото: Ольга СУХОВА

Сейчас в мэрии города решают, что делать с троллейбусами

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С середины июня главную улица Краснодара – Красную начнут приводить в порядок. Здесь запланирован ремонт не только канализационных колодцев, светофоров, тротуаров, в плане также и новый асфальт на проезжей части.

- Реконструкция затронет участок от улицы Офицерской до Буденного. По плану все работы должны быть завершены к 1 сентября, - рассказал сайту «КП»-Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Сейчас на проезжей части возле бульвара на улице Красной тоже идет ремонт. Участок от Офицерской до Гаврилова считается улицей Шоссе Нефтянников.

Но с началом наведения марафета на Красной встанет и вопрос о том, что делать с троллейбусами. Будут ли их вообще убирать на время ремонта или, все–таки, этот общественный транспорт останется, сейчас решают в мэрии города.

- Планы в этом направлении действительно есть, мы их обсуждали, - сообщили в администрации Краснодара. – Но сам вопрос еще прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU