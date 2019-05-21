2019-05-21T18:35:32+03:00
Общество

На Кубани на реализацию госпрограмм потратили свыше 63 млрд рублей

Об этом говорили сегодня на заседании ЗСК
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре депутаты Законодательного собрания Кубани сегодня, 21 мая, обсудили реализацию государственных программ в первом квартале 2019 года. На сегодняшний день в регионе работают 26 госпрограмм. Их общий объем финансирования – почти 250 млрд рублей, из которых свыше 220 млрд – средства регионального бюджета.

- С начала текущего года на госпрограммы потратили порядка 63 млрд рублей. Но по отдельным направлением освоение бюджетных средств идет недостаточными темпами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди основных причин: длительность процедур согласования и внесения изменений в госпрограммы, а также позднее распределение субсидий муниципалитетам.

Также депутаты ЗСК заслушали отчет о собираемости налоговых поступлений в региональный бюджет. С начала 2019 года в него поступило около 100 млрд рублей. Это почти на 12,5 млрд больше, чем годом ранее. Такой прирост позволит увеличить финансирование государственных и региональных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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