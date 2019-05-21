На Кубани ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки

СЕГОДНЯ 19:53 2019-05-21T19:53:46+03:00

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На Кубани с 1 апреля 2019 года введен пожароопасный сезон. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций «Краевой лесопожарный центр» круглосуточно контролирует обстановку с помощью космического мониторинга. На все сигналы оперативно реагируют и отправляют специалистов на место ЧП.

- Также в регионе под особым контролем находятся поля, на которых возможно выжигание прошлогодней стерни. Специалисты обеспечивают недопущение распространения огня в таком случае на земли лесного фонда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в крае сформировали группировку, которая насчитывает более 4 тыс. человек и почти 3,5 тыс. единиц пожарной техники и оборудования. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» закупают дополнительное оборудование. На эти цели министерству природных ресурсов края в 2019 году выделено более 50 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU