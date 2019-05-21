2019-05-21T20:19:27+03:00
Спорт

Кубанские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» первенства Европы

В составе сборной выступали три спортсмена из Краснодарского края
Максим ОСОКИН
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Фото: министерство спорта Краснодарского краяФото: министерство спорта Краснодарского края
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В германском городе Эссен завершилось европейское первенство по академической гребле среди юниоров и юниорок. В составе российской сборной выступили три представителя Кубани – краснодарцы Лев Захаров и София Дематьева, а также Даниил Лящук из Славянского района.

- По результатам соревнований Дематьева в составе восьмёрки с рулевым стала обладательницей золотой награды. Захаров и Лящук теперь бронзовые медалисты в этой же дисциплине, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.

В общекомандном зачёте российская сборная стала третьей, пропустив вперёд немцев и чехов.

Добавим, 28 мая в Дуйсбурге стартует второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут на гребном канале Ведау. В составе российской сборной в Германию отправится и представительница Кубани – краснодарская каноистка Олеся Ромасенко. Завершатся соревнования 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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