2019-05-21T20:15:43+03:00
Общество

На Кубани прошел необычный урок безопасности

Его провели прямо в поезде
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба СКЖДФото: пресс-служба СКЖД
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Железнодорожники Кубани провели урок безопасности в электропоезде «Ласточка». Мероприятие прошло в рамках месячника «Безопасные каникулы». На вокзале Краснодар-2 учащиеся городской школы №10 сели в электропоезд, который отправился до Компрессорного завода.

- Во время поездки школьникам напомнили о серьезных, а порой, и трагичных последствиях игры вблизи железнодорожных путей, обкидывания поездов камнями и «селфи» на вагонах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Также сотрудники правоохранительных органов рассказали учащимся о нормах поведения на платформах и внутри поездов, заострив внимание на вопросах административной ответственности за нарушения правил. После возвращения на вокзал Краснодар-2 детям показали на манекене как оказывать первую помощь при электротравмах. Также ребятам раздали тематические буклеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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