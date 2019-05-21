2019-05-21T20:23:52+03:00
Происшествия

Кубанские прокуроры контролируют соблюдение земельного законодательства

Власти обязуют обеспечивать беспрепятственный доступ граждан к территориям общего пользования
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края проводит проверки соблюдений органами местного самоуправления требований при распоряжении земельными участками. Согласно полученным данным, в некоторых муниципалитетах Кубани предоставляют в аренду и собственность участки, расположенные в границах территории общего пользования.

- Так администрацией Тимашевска предоставлен в аренду индивидуальному предпринимателю земельный участок, расположенный по адресу: ул. Красная, д. 8 «Ж». Он расположен в зоне общественных рекреационных территорий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Краевой арбитражный суд, рассмотрев прокурорское исковое заявление, признал данное распоряжение муниципальных властей недействительным.

Такая же судьба постигла договор о предоставлении в собственность за плату индивидуальному предпринимателю земельного участка, предназначенный для парковки автотранспорта, по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 112, владение 1/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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