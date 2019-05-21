В Усть-Лабинском районе выявили лже-педагога

СЕГОДНЯ 20:39 2019-05-21T20:39:20+03:00

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Прокуратура Кубани провела проверку Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Краснодарского края «Учебно-курсовой комбинат «Усть-Лабинский». Здесь оказывали услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. В результате здесь выявили грубые нарушения лицензионного законодательства и законодательства об образовании.

- Было установлено, что в 2018-2019 годах обучение проводила главный бухгалтер. При этом она не была оформлена, как преподаватель и даже не являлась педагогическим работником, не имея профильного образования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам прокурорской проверки виновные лица были привлечены к административной ответственности по статье «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Все нарушения в учебном заведении на данный момент устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU