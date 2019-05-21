Кубанский самбист завоевал «золото» чемпионата Европы

СЕГОДНЯ 20:45 2019-05-21T20:45:42+03:00

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В Испании завершился чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо. В нем участвовали 238 спортсменов из 29 стран.

- В состав российской сборной вошел армавирский спортсмен Давид Оганисян. Он участвовал в турнире в весовой категории до 90 килограммов. В финале он одолел румына Георге Бодирлау, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства сорта Краснодарского края.

Бронзовые награды в этом весе достались украинцу Ярославу Давидчуку и голландцу Мистралю Янсену.

Также Давид Оганисян является обладателем «золота» чемпионата мира, которое он завоевал в минувшем году.

Напомним, в германском городе Эссен завершилось европейское первенство по академической гребле среди юниоров и юниорок. В составе российской сборной выступили три представителя Кубани – краснодарцы Лев Захаров и София Дематьева, а также Даниил Лящук из Славянского района. По результатам соревнований Дематьева в составе восьмёрки с рулевым стала обладательницей золотой награды. Захаров и Лящук теперь бронзовые медалисты в этой же дисциплине

ИСТОЧНИК KP.RU