2019-05-21T20:45:42+03:00
Спорт

Кубанский самбист завоевал «золото» чемпионата Европы

В турнире участвовали почти 300 спортсменов
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерсвта спорта Краснодарского краяФото: пресс-служба министерсвта спорта Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Испании завершился чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо. В нем участвовали 238 спортсменов из 29 стран.

- В состав российской сборной вошел армавирский спортсмен Давид Оганисян. Он участвовал в турнире в весовой категории до 90 килограммов. В финале он одолел румына Георге Бодирлау, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства сорта Краснодарского края.

Бронзовые награды в этом весе достались украинцу Ярославу Давидчуку и голландцу Мистралю Янсену.

Также Давид Оганисян является обладателем «золота» чемпионата мира, которое он завоевал в минувшем году.

Напомним, в германском городе Эссен завершилось европейское первенство по академической гребле среди юниоров и юниорок. В составе российской сборной выступили три представителя Кубани – краснодарцы Лев Захаров и София Дематьева, а также Даниил Лящук из Славянского района. По результатам соревнований Дематьева в составе восьмёрки с рулевым стала обладательницей золотой награды. Захаров и Лящук теперь бронзовые медалисты в этой же дисциплине

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани житель Ростовской области попался на даче взятки
В Усть-Лабинском районе выявили лже-педагога
Кубанские прокуроры контролируют соблюдение земельного законодательства
На Кубани прошел необычный урок безопасности
Кубанские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» первенства Европы
На Кубани ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки
Посетителей сочинского дендрария попросили не бояться желтопузика
На Кубани на реализацию госпрограмм потратили свыше 63 млрд рублей
В Краснодаре улицу Красную начнут ремонтировать в середине июня
В Краснодаре прямо на концерте умер артист
Супруга мэра Сочи заработала в 2018 году больше мужа
В Новороссийске будут судить насильника спустя семь лет после совершения преступления
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского
ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей