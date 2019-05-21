На Кубани житель Ростовской области попался на даче взятки

СЕГОДНЯ 20:51 2019-05-21T20:51:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Кавказская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении жителя Ростовской области. Его подозревают в попытке дачи взятки лично должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.

- Как следует из материалов дела, в марте 2019 года на станции Кавказская в пассажирском поезде сотрудники транспортной полиции обнаружили мужчину, который ранее совершил кражу в г. Новошахтинск Ростовской области. Его доставили в отделение, где он предложил, а потом передал сотруднику денежные средства в размере 39 тысяч рублей. В процессе передачи денег мужчину задержали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В данный момент уголовное дело передано следователям Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU