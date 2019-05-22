СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-22T07:16:47+03:00

В 2019 году на Кубани ЕГЭ сдадут более 25 тысяч человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А писать ГИА будут 60,5 тысяч девятиклассников

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На Кубани провели селекторное совещание, посвященное предстоящей государственной итоговой аттестации школьников. На нем присутствовали замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и вице-губернатор края Анна Минькова.

– У нас собран большой статистический материал по РФ и регионам. Кубань стабильно у нас на хорошем счету. Были недочеты в 2015-2016 годах, связанные с технологиями, но ситуация никогда не была критичной. В последние годы регион стабильно в «зеленой зоне», – сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора.

- В этом году на Кубани ЕГЭ будут сдавать более 25 тысяч человек, ГИА – 60,5 тысяч. Экзамены для девятиклассников стартуют 24 мая, а для одиннадцатиклассников – 27 мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для сдачи ЕГЭ подготовят 142 пункта, десять из которых – на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для аттестации девятиклассников - 347 пунктов, из них 74 пункта для детей с ограниченными возможностями здоровья.

За проведением экзаменов будут следить 166 федеральных наблюдателей и 300 региональных. Выездной контроль будет осуществляться 52 сотрудниками минобрнауки.

Для тех, кто проходит государственную итоговую аттестацию, впервые открыта линия доверия. Обо всех нарушениях также можно сообщить по телефону 8(918) 085-63-68.

ИСТОЧНИК KP.RU