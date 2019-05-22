В Горячем Ключе лоб в лоб столкнулись две легковушки
В дежурную часть Горячего Ключа поступило сообщение о том, что в 22:30 на 41-ом километре автодороги Кубанская – Саратовская произошло дорожно-транспортное происшествие. На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Skoda выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Lexus.
- В результате аварии от полученных травм погиб предполагаемый виновник происшествия. Пассажир Skoda, водитель и три пассажира автомобиля Lexus (в том числе 8-летний ребенок) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU