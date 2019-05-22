В Краснодаре студенты завершат учебный год фестивалем ГТО

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-22T09:09:16+03:00

Выполнять нормативы будут более 100 юношей и девушек

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В краевой столице в субботу, 25 мая, в 10:00 на территории у Дворца спорта «Олимп» состоится финал городского фестиваля студенческой молодежи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. В мероприятии будут участвовать более 100 юношей и девушек

- В программе финальной части фестиваля бег на 60 и 100 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В числе участников - студенты 15 вузов и ссузов города. Победитель выберут в командном зачете по наибольшей сумме баллов.

Уже в июне в Краснодаре стартует Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который продлится до сентября.

Напомним, кубанский самбист завоевал «золото» чемпионата Европы. В турнире участвовали почти 300 спортсменов

ИСТОЧНИК KP.RU