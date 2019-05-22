В Туапсе на участке виадука проведут реконструкцию

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-22T10:15:12+03:00

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- В Туапсе на участке трассы Джубга-Сочи, на виадуке, запланировали провести новые, кратковременные работы по реконструкции. В связи с этим с 24 мая изменится схема движения автомобилей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Перекроют заезд на автодорогу из центра города и с улицы Богдана Хмельницкого для движения в сторону Джубги, а также съезд с трассы на виадуке на улицу Богдана Хмельницкого.

Водителям, которые направляются из центра Туапсе в Джубгу, рекомендовано выезжать на трассу с улиц Новороссийское шоссе, Кириченко. Доехать до Кириченко нужно будет и тем, кто движется со стороны Сочи в центр города.

Рабочие усилят железобетонные балочные пролетные строения путепровода. Это повысит их грузоподъемность. Завершить работы планируют уже 27 мая.

Напомним, в Краснодаре улицу Красную начнут ремонтировать в середине июня. Сейчас в мэрии города решают, что делать с троллейбусами.

ИСТОЧНИК KP.RU