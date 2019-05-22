В Туапсе на участке виадука проведут реконструкцию
- В Туапсе на участке трассы Джубга-Сочи, на виадуке, запланировали провести новые, кратковременные работы по реконструкции. В связи с этим с 24 мая изменится схема движения автомобилей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Перекроют заезд на автодорогу из центра города и с улицы Богдана Хмельницкого для движения в сторону Джубги, а также съезд с трассы на виадуке на улицу Богдана Хмельницкого.
Водителям, которые направляются из центра Туапсе в Джубгу, рекомендовано выезжать на трассу с улиц Новороссийское шоссе, Кириченко. Доехать до Кириченко нужно будет и тем, кто движется со стороны Сочи в центр города.
Рабочие усилят железобетонные балочные пролетные строения путепровода. Это повысит их грузоподъемность. Завершить работы планируют уже 27 мая.
Напомним, в Краснодаре улицу Красную начнут ремонтировать в середине июня. Сейчас в мэрии города решают, что делать с троллейбусами.
ИСТОЧНИК KP.RU