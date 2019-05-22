2019-05-22T10:15:12+03:00
Общество

В Туапсе на участке виадука проведут реконструкцию

Из-за этого с 24 мая изменится схема движения автомобилей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Туапсинского районаФото: пресс-служба администрации Туапсинского района
Изменить размер текста:

- В Туапсе на участке трассы Джубга-Сочи, на виадуке, запланировали провести новые, кратковременные работы по реконструкции. В связи с этим с 24 мая изменится схема движения автомобилей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Перекроют заезд на автодорогу из центра города и с улицы Богдана Хмельницкого для движения в сторону Джубги, а также съезд с трассы на виадуке на улицу Богдана Хмельницкого.

Водителям, которые направляются из центра Туапсе в Джубгу, рекомендовано выезжать на трассу с улиц Новороссийское шоссе, Кириченко. Доехать до Кириченко нужно будет и тем, кто движется со стороны Сочи в центр города.

Рабочие усилят железобетонные балочные пролетные строения путепровода. Это повысит их грузоподъемность. Завершить работы планируют уже 27 мая.

Напомним, в Краснодаре улицу Красную начнут ремонтировать в середине июня. Сейчас в мэрии города решают, что делать с троллейбусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 900 литров пива
В Апшеронском районе легковушка влетела в большегруз
Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства
Жителей Сочи осудят за организацию незаконного казино
Кубанские врачи провели несколько уникальных операций по извлечению камней при панкреатите
В Краснодаре отремонтируют улицу Шоссе Нефтяников и сделают парковку около школы № 26
На Кубани более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок во время «Последнего звонка»
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 160 млрд рублей
В краснодарском «OZ МОЛЛ» пройдет концерт группы «ЖУКИ»
В Мостовском районе путешественник угнал два автомобиля
В Краснодаре троих мужчин осудили за убийство и разбойное нападение
В Апшеронском районе оштрафовали начальника управления имущественными отношениями
В 2019 году в Краснодаре заменят лифты в 116 жилых домах
В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и грозы