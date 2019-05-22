В Краснодаре откроется выставка «115 автопортретов XX столетия»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-22T09:03:46+03:00

Она продлится до 2 июня

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 22 мая в краевом художественном музее имени Коваленко впервые начнет работу выставка автопортретов из фондов музея, галереи «САНТАЛ» и частных коллекций.

Как сообщили в пресс-службе музея, в основу экспозиции легла идея показа в автопортрете выразительных возможностей образного решения жанра, ретроспективы художественного воплощения «Я» мастерами изобразительного искусства прошлого столетия.

- В первом блоке представлена коллекция живописных автопортретов самого музея, в которой большая часть произведений, создана кубанскими авторами. Во втором блоке представлены 39 произведений из собрания галереи «САНТАЛ», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.

В экспозицию вошли автопортреты из частных коллекций профессиональных художников, представляющих яркую плеяду мастеров регионального изобразительного искусства.

Выставка будет работать с 22 мая по 2 июня по адресу: улица Красная, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU