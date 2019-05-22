В Краснодаре откроется выставка «115 автопортретов XX столетия»
В Краснодаре 22 мая в краевом художественном музее имени Коваленко впервые начнет работу выставка автопортретов из фондов музея, галереи «САНТАЛ» и частных коллекций.
Как сообщили в пресс-службе музея, в основу экспозиции легла идея показа в автопортрете выразительных возможностей образного решения жанра, ретроспективы художественного воплощения «Я» мастерами изобразительного искусства прошлого столетия.
- В первом блоке представлена коллекция живописных автопортретов самого музея, в которой большая часть произведений, создана кубанскими авторами. Во втором блоке представлены 39 произведений из собрания галереи «САНТАЛ», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.
В экспозицию вошли автопортреты из частных коллекций профессиональных художников, представляющих яркую плеяду мастеров регионального изобразительного искусства.
Выставка будет работать с 22 мая по 2 июня по адресу: улица Красная, 13.
ИСТОЧНИК KP.RU