2019-05-22T10:47:29+03:00
Общество

В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и грозы

В некоторых районах возможен град
Александра ПОДУШКО
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Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКОФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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На Кубани 22 мая местами пройдут кратковременные осадки, возможны грозы и град. Ветер восточный с переходом на южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами и при грозах порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11…16 градусов, днем поднимется 22 градусов.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье местами выпадут осадки, гроза, вечером 22 мая в Туапсинском районе ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 24 градуса, ночью опуститься до 13…18 градусов.

В Краснодаре в среду возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +22 градусов, а ночью опустятся до 16 градусов.

23 и 24 мая, в регионе местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в предгорьях и горах местами сильный дождь с градом. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 23 мая составит 14…19 градусов, 24 мая столбики термометров опустятся до +17. В юго-восточных предгорьях в четверг ожидается 10…15 градусов; днем температура воздух прогреется до 20…25 градусов, в пятницу днем - 22…27 градусов.

На Черноморском побережье 23 мая местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +17, в четверг днем воздух прогреется до 20…25 градусов, в пятницу до 22…27 градусов.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре в четверг, 23 мая, малооблачно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +26 градусов, ночью - +20 градусов. В Пятницу, 24 мая, выпадут осадки. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса, а ночью составит +17 градусов.

В краевой столице 22 мая объявили штормовое предупреждение. Граждан просят быть осторожными. В случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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