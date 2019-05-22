В Краснодаре троих мужчин осудили за убийство и разбойное нападение

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-22T10:21:19+03:00

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Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих жителей Туапсе 25-летнего Александра Галушко, 29-летнего Виталия Лушакова и 29-летнего Евгения Рыбалко.

В сентябре 2017 года мужчины были в Краснодаре. Они договорились ограбить ранее знакомого им 40-летнего мужчину. Для этого Галушко договорился с потерпевшим о том, что поможет ему купить электронику по хорошей скидке. Злоумышленник назначил ему встречу в безлюдной местности.

- Галушко встретился вечером с потерпевшим и ударил ему в сердце ножом. От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления. Рыбалко и Лушаков заранее купили в магазине лопаты и захоронили труп в глухой местности за территорией города, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края.

Обвиняемые похитили деньги, ювелирные изделия и автомобиль потерпевшего. Награбленное они разделили между собой. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Также в июне 2016 года Галушко в Туапсе познакомился с девушкой, у которой в был автомобиль «Киа Рио». 12 июля он убедил ее, что починит машину, хотя в ремонте она не нуждалась. Получив ключи и документы, он перегнал транспорт в Курганинск, где обменял на а «БМВ», после чего продал его. Он причинил потерпевшей ущерб в размере более 400 тысяч рублей.

Приговором суда Галушко проведет в тюрьме 18 лет, а также выплатит штраф размере 210 тысяч рублей. Лушакову и Рыбалко назначены наказания в виде 14 лет и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU