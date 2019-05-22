В Мостовском районе путешественник угнал два автомобиля
В дежурную часть Мостовского района обратился местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что оставил незапертую машину возле одного из магазинов и отправился за покупками. Вернувшись через несколько минут, он не обнаружил авто на месте. Через час к полицейским обратилась жительница станицы Костромской и сообщила о пропаже машины марки «ВАЗ 2107», которая принадлежит ее мужу.
Правоохранители составили ориентировки на розыск машин и передали их всем дежурным нарядам.
- Один из автомобилей обнаружили на проселочной дороге между поселком Мостовским и станицей Костромской. Машина второго заявителя была задержана сотрудниками ДПС в соседней республике. За рулем находился 25-летний житель поселка Мостовского, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В отделе полиции злоумышленник рассказал, что отмечал свой день рождения и решил съездить к морю, но у него не было денег на билет. Возле поселкового магазина он увидел открытый автомобиль и решил поехать на нем в путешествие, но по дороге машина заглохла. После молодой человек пешком добрался до станицы Костромской и угнал там второй автомобиль.
В отношении путешественника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU