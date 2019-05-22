СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-22T10:49:36+03:00

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В краснодарском «OZ МОЛЛ» пройдет концерт группы «ЖУКИ» в рамках акции "Весенняя МАНИМАНИЯ". Ожидается, что концерт пройдет в пятницу, 25 мая. Группа была образована в 1991 году. По приезду вокалиста Валерия Жукова в Москву из родного города Бийска. Первый альбом группы "Окрошка" был записан также в 1991 году. В 1994 году группа Жуки выпускает альбом "До Луны пешком". Затем Валерий Жуков напишет многие хиты для известных российских исполнителей. 1999 год стал для группы роковым в хорошем смысле этого слова! На свет появляется песня «Батарейка», сразу же ставшая хитом, выпускается альбом с одноименным названием . Далее в 2002 году Группа Жуки выпускает альбом "Подруга друга", в 2004 году "На Крыжополь поворот"(альбом ремиксов), в этом же 2004 году вышел альбом "Болтик в гаечку". В 2005 году была написана песня "Про Зуб" и песня "Властелин Колец". Затем группа Жуки утонула в корпоративных концертах, и Валерий Жуков не писал новых песен до 2011 года. В апреле 2011 года состоялось грандиозное событие, Валерий и Жуки записывают песню -"Разлюбила", которая сразу же попадает на радио и становится одной из самых ротируемых песен группы. В 2016 году на цифровых площадках опубликован сборник лучших песен «Разное». В апреле 2018 года состоялся релиз первой за 6 лет новой песни «Я не могу тебя не любить».

Двенадцатый розыгрыш Весенней Мани Мании в OZ МОЛЛ начнется в 19:00 и завершится концертом группы ЖУКИ. Место проведения: парковка OZ МОЛЛ со стороны трассы M4 ДОН. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU