Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 160 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-22T10:53:54+03:00

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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае по итогам первого квартала достиг 160 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 129 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе на 1 апреля 2019 года составил 84,9 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса - 38,5 млрд рублей. В структуре портфеля наибольшую долю занимают кредиты компаниям сферы торговли (42%), АПК и пищевой промышленности (21%), жилищного и коммерческого строительства (13%).

Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 37,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель c начала года вырос на 5%, до 75 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на ипотеку - 34,2 млрд рублей (прирост +4%). Портфель кредитов наличными достиг 32,6 млрд рублей (+7%), автокредитования – 5,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств населения составил 91,5 млрд рублей.

С января по март текущего года банк ВТБ на Кубани выдал жителям края 11,4 тыс. кредитов на 9,4 млрд рублей. Общий объем заемных средств увеличился на треть. Более половины от данной суммы, 5,4 млрд рублей, составили выдачи кредитов наличными (+39% к первому кварталу 2018 года). Ипотечные продажи выросли на 36%, до 3,2 млрд руб., автокредитов – на 25%, до 800 млн руб.

В два раза увеличился спрос на рефинансирование. За отчетный период банк рефинансировал ипотеку и кредиты наличными на общую сумму более 600 млн руб.

Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае отметил: «Мы продолжаем уделять особое внимание развитию цифровых технологий и упрощению процедуры оформления кредитов. В марте мы внедрили Единую биометрическую систему в офисах Краснодара и Новороссийска, обеспечив население края более простым и безопасным доступом к финансовым услугам. Кроме того, усовершенствование дистанционных каналов банковского обслуживания позволило нашим корпоративным клиентам более эффективно управлять своим бизнесом».

ИСТОЧНИК KP.RU