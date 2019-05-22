На Кубани более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок во время «Последнего звонка»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-22T11:07:29+03:00

Они будут взаимодействовать с другими правоохранительными ведомствами

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В Краснодарском крае более 400 сотрудников и военнослужащих Росгвардии будут обеспечивать правопорядок во время торжественных мероприятий, посвященных «Последнему звонку». Они будут взаимодействовать с другими правоохранительными ведомствами.

- Накануне праздничных мероприятий сотрудники инженерно-технических групп сочинского и краснодарского ОМОН обследуют свыше 170 учебных заведений, расположенных в краевой столице и городе-курорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгавардии по краю.

14 пеших патрулей будут следить за правопорядком во время торжественных мероприятий, посвященных «Последнему звонку». Они расположатся в непосредственной близости от образовательных учреждений Сочи. Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии по краю приблизят к местам проведения торжественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU