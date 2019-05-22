Кубанские врачи провели несколько уникальных операций по извлечению камней при панкреатите
Команда врачей эндоскопического отделения краевой клинической больницы №2 провела уже третью уникальную операцию по эндоскопической электрогидравлической литотрипсии вирсунголита. Этот метод позволяет извлечь камни из панкреатического протока без открытой операции.
Этот метод применили в конце прошлого года. Кубанские врачи продолжают осваивать эту методику.
- Наличие уникального оборудования в больнице позволяет выполнить такую малоинвазивную операцию - эндоскопическую электрогидравлическую литотрипсию вирсунголита. Подавая разряды на электрод, расположенный в непосредственной близости от камня, в водной среде происходит выпаривание жидкости, окружающей вирсунголит и дробление его на фрагменты. После этого они извлекаются при помощи корзинчатого зонда Дормиа в просвет двенадцатиперстной кишки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.
Эта операция называется малоинвазивной, потому что уменьшает операционную травму, сокращает сроки госпитализации и реабилитации, поддерживая на высоком уровне психоэмоциональное состояние пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU