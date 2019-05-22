Кубанские врачи провели несколько уникальных операций по извлечению камней при панкреатите

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-22T11:46:05+03:00

Этот метод применили впервые в конце прошлого года

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Команда врачей эндоскопического отделения краевой клинической больницы №2 провела уже третью уникальную операцию по эндоскопической электрогидравлической литотрипсии вирсунголита. Этот метод позволяет извлечь камни из панкреатического протока без открытой операции.

Этот метод применили в конце прошлого года. Кубанские врачи продолжают осваивать эту методику.

- Наличие уникального оборудования в больнице позволяет выполнить такую малоинвазивную операцию - эндоскопическую электрогидравлическую литотрипсию вирсунголита. Подавая разряды на электрод, расположенный в непосредственной близости от камня, в водной среде происходит выпаривание жидкости, окружающей вирсунголит и дробление его на фрагменты. После этого они извлекаются при помощи корзинчатого зонда Дормиа в просвет двенадцатиперстной кишки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Эта операция называется малоинвазивной, потому что уменьшает операционную травму, сокращает сроки госпитализации и реабилитации, поддерживая на высоком уровне психоэмоциональное состояние пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU