Жителей Сочи осудят за организацию незаконного казино

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-22T12:38:45+03:00

Они арендовали нежилое помещение и установили там 25 игровых автоматов

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- В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины и его 43-летней знакомой. Они обвиняются в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.171.2 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Мужчина закупил оборудование, которое в феврале 2018 года установил в арендованном помещении на Московской. Он привлек к своей деятельности 43-летнюю знакомую, с которой они совместно организовывали незаконные азартные игры. Они посменно выполняли функции администраторов и операторов в зале. В незаконном казино использовали Интернет и 25 игровых терминалов.

10 августа 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников. За период работы казино они получили 1,4 миллион рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU