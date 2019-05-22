Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства
Пловцы из Краснодарского края завоевали награды национального первенства. Соревнования среди юниоров и юниорок прошли в Пензе на базе дворца водного спорта «Сура».
- Участие в мероприятии приняли более 700 спортсменов из 66 регионов страны. Кубань представила команда из 22-х пловцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.
Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, кубанцы завоевали три награды – «серебро» и две «бронзы». Отличились Анастасия Кизий из Динского района и краснодарец Илья Звягинцев.
Спортсмены стали призерами в заплывах на спине. Анастасия Кизий пришла второй на дистанции 100 метров и третьей на дистанции 50 метров. Илья Звягинцев также взял бронзовую медаль на дистанции 50 метров.
Напомним, кубанские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» первенства Европы. В составе сборной выступали три спортсмена из Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU