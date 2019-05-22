Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-22T12:19:34+03:00

Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 66 регионов страны

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Пловцы из Краснодарского края завоевали награды национального первенства. Соревнования среди юниоров и юниорок прошли в Пензе на базе дворца водного спорта «Сура».

- Участие в мероприятии приняли более 700 спортсменов из 66 регионов страны. Кубань представила команда из 22-х пловцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, кубанцы завоевали три награды – «серебро» и две «бронзы». Отличились Анастасия Кизий из Динского района и краснодарец Илья Звягинцев.

Спортсмены стали призерами в заплывах на спине. Анастасия Кизий пришла второй на дистанции 100 метров и третьей на дистанции 50 метров. Илья Звягинцев также взял бронзовую медаль на дистанции 50 метров.

Напомним, кубанские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» первенства Европы. В составе сборной выступали три спортсмена из Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU