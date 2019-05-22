2019-05-22T12:34:53+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе легковушка влетела в большегруз

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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В Апшеронском районе 21 мая около 02:00 в районе 19-километра автодороги Белореченск - Апшеронск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 23-летний молодой человек находился за рулем автомобиля мраки «Ауди А6». Он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где влетел в большегрузный автомобиль «Скания» с полуприцепом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель «Ауди» от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах региона 21 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 20 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы, все они произошли не по вине пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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