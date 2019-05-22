В Апшеронском районе легковушка влетела в большегруз
В Апшеронском районе 21 мая около 02:00 в районе 19-километра автодороги Белореченск - Апшеронск произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 23-летний молодой человек находился за рулем автомобиля мраки «Ауди А6». Он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где влетел в большегрузный автомобиль «Скания» с полуприцепом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате аварии водитель «Ауди» от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах региона 21 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 20 ДТП, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы, все они произошли не по вине пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU