СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-22T12:47:38+03:00

В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 900 литров пива Фото: Архив "КП"

Местным жителям, которые его продавали, выписали административный штраф

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В Геленджике в рамках проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 900 литров пива.

Правоохранители выявили четыре торговые точки, где местные жители продавали спиртное без разрешительных документов.

- В отношении предпринимателей составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Сотрудники полиции конфисковали предмет правонарушения, а также злоумышленники должны выплатить административный штраф, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU