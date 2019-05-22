В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 900 литров пива
В Геленджике в рамках проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около 900 литров пива.
Правоохранители выявили четыре торговые точки, где местные жители продавали спиртное без разрешительных документов.
- В отношении предпринимателей составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Сотрудники полиции конфисковали предмет правонарушения, а также злоумышленники должны выплатить административный штраф, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU