2019-05-22T13:53:15+03:00
Здоровье

На Кубани увеличено финансирование нацпроекта «Здравоохранение» до 18,7 миллиардов рублей

К 2022 году планируют новый корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае увеличено финансирование нацпроекта «Здравоохранение» до 18,7 миллиардов рублей. Вопрос нехватки медицинского персонала на местах будет решаться благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – в 2019 году для работы в сельской местности привлекут 400 врачей и более 150 фельдшеров.

–Прорывным проектом детского здравоохранения станет строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой клинической больницы. Дети со всего юга страны смогут здесь получить высокотехнологичную помощь. Раньше для этого необходимо было ехать в Москву, – прокомментировал Вениамин Кондратьев

Новый корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест планируют построить к 2022 году.

В регионе продолжат закупать модульные ФАПы для удаленных станиц и сел. В 2019 году приобретут пять таких. В муниципалитетах к 2024 году оснастят новым оборудованием 15 Центров амбулаторной онкологической помощи, а также детские поликлиники, онкодиспансеры.

В рамках проекта «Создание единого цифрового контура» откроют 80 телемедицинских центров и 1350 телемедицинских абонентских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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