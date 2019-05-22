2019-05-22T13:22:01+03:00
Происшествия

В Республике Адыгея осудили мужчин, которые распространяли наркотики

Им удалось сделать 42 закладки на территории Кубани
Александра ПОДУШКО
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В Республике Адыгея осудили мужчин, которые распространяли наркотикиВ Республике Адыгея осудили мужчин, которые распространяли наркотикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Республике Адыгея осудили рядового запаса, который ранее проходил военную службу по призыву в войсковой части 98547, и его двоюродного браа. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

- Следствие установило, что мужчины нашли в Интернете объявление о найме лиц для распространения наркотиков. В Telegram они связались с нанимателем, потом они получили от него сведения о местонахождении 4 оптовых закладок, в которых находилось свыше 328 грамм запрещенного вещества, - рассказали «КП» - Кубань» в СК РФ по Южному военному округу.

Вскоре братья прибыли в хутор Северный Мостовского района, где забрали первый пакет с наркотиками. Расфасовав его на дозы, они сделали в Белогорске 42 закладки. Каждую из них они фотографировали.

Но отправить эту информацию нанимателю они не успели. Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Решением Майкопского гарнизонного военного суда братьям назначено наказание в виде 10 и 7 лет лишения свободы соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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