На пляжах Анапы установят точки Wi-Fi
В Анапе обсудили готовность городских объектов к пляжному сезону. В частности, на пленарном заседании было заявлено, что в этом году около 50 пляжей оснастят Wi-Fi-точками для посетителей.
- Оборудование для беспроводного доступа к интернету появится на центральной части всех пляжей от Витязево до Утриша, кроме детских здравниц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
На данный момент представители всех хозяйствующих субъектов уже занимаются этим вопросом.
Также глава города Юрий Поляков потребовал до конца недели покрасить все бордюры на Пионерском проспекте и заняться борьбой с сорняком – амброзией.
ИСТОЧНИК KP.RU