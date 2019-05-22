2019-05-22T13:33:35+03:00
Общество

На пляжах Анапы установят точки Wi-Fi

Об этом стало известно 21 мая на пленарном совещании по подготовке к курортному сезону
Александра ПОДУШКО
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На пляжах Анапы установят точки Wi-FiНа пляжах Анапы установят точки Wi-FiФото: Иван ВИСЛОВ
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В Анапе обсудили готовность городских объектов к пляжному сезону. В частности, на пленарном заседании было заявлено, что в этом году около 50 пляжей оснастят Wi-Fi-точками для посетителей.

- Оборудование для беспроводного доступа к интернету появится на центральной части всех пляжей от Витязево до Утриша, кроме детских здравниц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

На данный момент представители всех хозяйствующих субъектов уже занимаются этим вопросом.

Также глава города Юрий Поляков потребовал до конца недели покрасить все бордюры на Пионерском проспекте и заняться борьбой с сорняком – амброзией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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