В Мостовском районе мужчина повредил памятник археологии «Курган»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-22T13:49:30+03:00

Он наехал на объект мини-экскаватором «SUMITOMO S160»

Изменить размер текста: A A

- В Мостовском районе прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ноябре 2018 года мужчина с помощью мини-экскаватора «SUMITOMO S160» повредил объект культурного наследия – памятник археологии «Курган».

Дознаватель не принял должных мер по данному делу, он не проводил необходимые следственные действия. Поэтому прокурором вынесено постановление об отстранении должностного лица от дальнейшего производства расследования.

Материалы уголовного дела направлены в Мостовской районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU