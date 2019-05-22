Разработчики Генплана Краснодара попросили горожан о помощи

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-22T14:28:28+03:00

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Специалисты НИИ Перспективного Градостроительства, что в Санкт-Петербурге, ведут работу над новым Генпланом Краснодара. Ожидается, что уже в июле будет представлена общественности концепция главного городского документа. А у жителей краевого центра появилась возможность поучаствовать в его разработке.

Всех желающих призывают заполнить анкету, вопросы которой касаются развития города. Она размещена на официальном сайте проекта «генплан-краснодар.рф».

— Ответы краснодарцев помогут нам объективней и качественнее подготовить главный градостроительный документ Краснодара, который в результате определит развитие города на десятилетия вперед, — сказал генеральный директор НИИ Перспективного Градостроительства, Заслуженный архитектор РФ Сергей Митягин.

Анкета состоит из 17 вопросов, которые касаются размещения остановок, зеленых зон, социальных объектов. В ней можно рассказать о наболевших проблемах и отношении к проводимым в городе изменениям.

Скачать анкету можно в форматах docx и pdf. После этого анкету необходимо заполнить и направить на электронный адрес разработчика: mail@niipg.com.

Ответы краснодарцев обработают и учтут при дальнейшей разработке документа, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU