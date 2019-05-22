2019-05-22T16:01:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре голый мужчина вылез из окна и повис на сплит-системе

Инцидент произошел в доме на улице Тургенева
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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Утро 22 мая для жителей одного из домов по улице Тургенева началось с шума и криков. В полицию позвонил парень, который рассказал, что двое его соседей ведут себя странно и пытаются руками выбить окна.

Когда приехали правоохранители, один мужчина лежал на полу, а второй абсолютно голым сидел на сплит-системе на пятом этаже. Как выяснилось, он сорвался с балкона седьмого этажа и смог зацепиться.

Дебоширов доставили в полицию. Выяснилось, что голым висел 41-летний житель Каневского района, уже судимый за незаконный оборот наркотиков, а его товарищ приехал в гости из Ставропольского края. Оба они работали на стройке.

В полиции уже начали проверку, причиной такого поведения граждан вероятно стало употребление запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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