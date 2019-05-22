2019-05-22T16:14:39+03:00
Общество

В Сочи сносят четырехэтажный дом

Процесс осуществляется под контролем судебных приставов
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи судебная тяжба местной администрации с застройщиком завершилась сносом самовольно возведенного дома. Процесс демонтажа 4-этажного дома выполняет подрядная организация под контролем судебных приставов.

- С 2014 года земля в районе Имеретинской низменности предназначена для возведения только индивидуальных жилых домов не выше 12 метров и не более трех этажей. В 2017 году, получив разрешение на строительство частного дома, подрядчик начал возведение здесь многоквартирного жилого дома на 48 помещений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Нарушение выявили еще на ранней стадии строительства, после чего мэрия обратилась в суд, добиваясь сноса здания. В итоге фемида встала на сторону администрации курорта.

Стоит добавить, что в мэрии пообещали продолжить активную работу в данном направлении. Уже идут подготовительные работы по сносу трехэтажного блочного дома, расположенного на землях бывшего совхоза «Южные культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарский полицейский подбрасывал задержанным наркотики
Прокуратура выявила загрязнение лимана под Анапой
В Краснодаре осудили бывшего сотрудника ФСБ России
На Кубани работника железной дороги обвиняют во взяточничестве
«Мети под Бузову, спаси Сочи от мусора!»: бывшая участница «Дом-2» наведет порядок на пляже
ФК «Краснодар» объявил о подписании Юнеса Намли
Кубанская спортсменка завоевала награду международного турнира
В Краснодаре голый мужчина вылез из окна и повис на сплит-системе
Разработчики Генплана Краснодара попросили горожан о помощи
В Мостовском районе мужчина повредил памятник археологии «Курган»
На пляжах Анапы установят точки Wi-Fi
В Республике Адыгея осудили мужчин, которые распространяли наркотики
На Кубани увеличено финансирование нацпроекта «Здравоохранение» до 18,7 миллиардов рублей
В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 900 литров пива
В Апшеронском районе легковушка влетела в большегруз
Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства
Жителей Сочи осудят за организацию незаконного казино
Кубанские врачи провели несколько уникальных операций по извлечению камней при панкреатите
В Краснодаре отремонтируют улицу Шоссе Нефтяников и сделают парковку около школы № 26
На Кубани более 400 сотрудников Росгвардии обеспечат правопорядок во время «Последнего звонка»
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 160 млрд рублей
В краснодарском «OZ МОЛЛ» пройдет концерт группы «ЖУКИ»
В Мостовском районе путешественник угнал два автомобиля
В Краснодаре троих мужчин осудили за убийство и разбойное нападение
В Апшеронском районе оштрафовали начальника управления имущественными отношениями
В 2019 году в Краснодаре заменят лифты в 116 жилых домах
В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и грозы