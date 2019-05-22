В Сочи сносят четырехэтажный дом

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-22T16:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи судебная тяжба местной администрации с застройщиком завершилась сносом самовольно возведенного дома. Процесс демонтажа 4-этажного дома выполняет подрядная организация под контролем судебных приставов.

- С 2014 года земля в районе Имеретинской низменности предназначена для возведения только индивидуальных жилых домов не выше 12 метров и не более трех этажей. В 2017 году, получив разрешение на строительство частного дома, подрядчик начал возведение здесь многоквартирного жилого дома на 48 помещений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Нарушение выявили еще на ранней стадии строительства, после чего мэрия обратилась в суд, добиваясь сноса здания. В итоге фемида встала на сторону администрации курорта.

Стоит добавить, что в мэрии пообещали продолжить активную работу в данном направлении. Уже идут подготовительные работы по сносу трехэтажного блочного дома, расположенного на землях бывшего совхоза «Южные культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU