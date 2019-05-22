2019-05-22T16:21:57+03:00
Спорт

Кубанская спортсменка завоевала награду международного турнира

Любовь Овчарова стала второй в соревнованиях по спортивной борьбе
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба министерства спорта и физической культуры Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства спорта и физической культуры Краснодарского края
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В Улан-Удэ завершился XXIV международный турнир по спортивной борьбе на призы главы Бурятии «Baikal open». В нем приняли участие 264 спортсмена из 15 стран мира и 11 регионов России.

- В состав сборной нашей страны вошли 3 представительницы Краснодарского края - Любовь Овчарова, Дарья Лексина и Александра Скиренко, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Наибольших результатов добилась Любовь Овчарова, выступавшая в весовой категории до 62 килограммов. В финальной схватке она уступила монгольской спортсменке Пуревсурен Улзисайхан со счётом 12:6 в пользу представительницы Монголии.

Отметим, для девушки это были первые международные старты после более чем годового перерыва, вызванного травмой.

Напомним, Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 66 регионов страны

ИСТОЧНИК KP.RU

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