Кубанская спортсменка завоевала награду международного турнира
В Улан-Удэ завершился XXIV международный турнир по спортивной борьбе на призы главы Бурятии «Baikal open». В нем приняли участие 264 спортсмена из 15 стран мира и 11 регионов России.
- В состав сборной нашей страны вошли 3 представительницы Краснодарского края - Любовь Овчарова, Дарья Лексина и Александра Скиренко, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.
Наибольших результатов добилась Любовь Овчарова, выступавшая в весовой категории до 62 килограммов. В финальной схватке она уступила монгольской спортсменке Пуревсурен Улзисайхан со счётом 12:6 в пользу представительницы Монголии.
Отметим, для девушки это были первые международные старты после более чем годового перерыва, вызванного травмой.
Напомним, Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 66 регионов страны
ИСТОЧНИК KP.RU