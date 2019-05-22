ФК «Краснодар» объявил о подписании Юнеса Намли
«Краснодар» продолжает усиление состава перед дебютом в Лиге Чемпионов. Клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с датским полузащитником марроканского происхождения Юнесом Намли. В этом сезоне он выступал за ФК «Зволле» из Нидерландов.
- В настоящее время «Краснодар» урегулировал с «ПЕК Звлолле» все детали трансфера Юнеса Намли. Полузащитник подписал с черно-зелеными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнет в составе своей новой команды готовится к старту сезона-2019/2020, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».
24-летний атакующий полузащитник Юнес Намли родился в Копенгагене выступал за команду второй датской лиги, после чего перебрался в «Херенвен» из элитного дивизиона Нидерландов.
С 2016-го года выступает в «Зволле», где показал себя креативным футболистом, способным сыграть практически на любой позиции в средней линии и на обоих флангах нападения.
Обладающий хорошим дриблингом, умеющий как отдать тонкий пас, так и самостоятельно завершить атаку игрок за два сезона забил 11 мячей и стал автором 18 результативных передач партнерам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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