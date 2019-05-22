«Мети под Бузову, спаси Сочи от мусора!»: бывшая участница «Дом-2» наведет порядок на пляже
Певица сделает это во время экологической акции с волонтерами
ФОТО: Инстаграм Ольги Бузовой
Изменить размер текста:
С 13 по 24 мая в Анапе, Геленджике, Туапсе и Сочи волонтеры устраивают субботники. Ольга Бузова прилетит в Сочи 24 мая собрать пластик с пляжей курорта.
- В Сочи проходит экологическая акция, которая призывает каждого осознанно относиться к своему влиянию на окружающую среду. Волонтеры очищают побережье от мусора. Акцию согласилась поддержать Ольга Бузова, - сообщили организаторы мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU