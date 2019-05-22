2019-05-22T16:53:31+03:00
Происшествия

На Кубани работника железной дороги обвиняют во взяточничестве

Обвинительное заключение утверждено Краснодарской транспортной прокуратурой
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Краснодарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя начальника эксплуатационного локомотивного депо Тимашевская Северо-Кавказской дирекции – филиала ОАО «РЖД». Его обвиняют в получении взятки в значительном размере.

- Как установило следствие, в марте 2019 года злоумышленник получил от знакомого взятку в сумме 30 тысяч рублей . Эти деньги он получи за содействие в трудоустройстве мужчины на должность помощника машиниста электровоза локомотивного депо Тимашевская, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Данное преступление относится к категории тяжких. За него может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в Апшеронском районе оштрафовали начальника управления имущественными отношениями. Он нарушил порядок предоставления земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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