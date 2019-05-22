В Краснодаре осудили бывшего сотрудника ФСБ России

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-22T18:06:44+03:00

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Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела Управления ФСБ России по Краснодарскому краю майора запаса Ивана Старых. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством и злоупотреблении должностными полномочиями.

- Как установило следствие, в начале 2018 года Старых выявил нарушения в деятельности компании ООО «Газпром транссервис» и ее генерального директора. В апреле 2018 года офицер сообщил последнему, что за взятку в размере 20 млн рублей готов эти сведения никуда не передавать, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета России.

2 июня 2018 года Старых получил через посредника первую часть взятки в размере 10 млн рублей. После этого его задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ФСБ России.

Краснодарский гарнизонный военный суд назначил Старых наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также ему придутся выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Майора лишили звания и запретили ему занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU