Прокуратура выявила загрязнение лимана под Анапой

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-22T17:30:09+03:00

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В ходе проведения плановых проверок сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили факт сброса неочищенных сточных вод в акваторию лимана в селе Витязево. Данное действие повлекло за собой загрязнение акватории водного объекта.

- В ходе проведение экспертизы было установлено, что концентрация химических веществ и микроэлементов превышает допустимую до 17 раз. В результате водным ресурсам был причинен значительный ущерб, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все собранные в ходе проверки материалы направлены в Следственный комитет. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU