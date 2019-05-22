2019-05-22T18:14:05+03:00
Общество

В кубанских колледжах откроют 20 современных лабораторий

Финансирование предусмотрено региональным проектом «Молодые профессионалы»
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани уделяют повышенное внимание подготовке молодежи по рабочим специальностям. Это связано с дефицитом профильных специалистов.

– В 2019 году по проекту «Молодые профессионалы» 20 современных лабораторий откроют в ряде колледжей и техникумов региона. В них получать профессиональные навыки смогут будущие повара и строители. Именно эти специальности в данный момент наиболее востребованы на региональном рынке труда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в планах список компетенций расширят. Получать более объемные знания кубанская молодежь сможет по специальностям, связанным с инженерными и промышленными технологиями, обслуживанием транспорта, логистики, сервиса, соцсферы.

Помимо этого, в 153 сельских школах края создадут центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В них организуют уроки и занятия для учеников 5-классов и старше по информатике, технологии и ОБЖ в новых форматах. Их оборудуют самым современным оборудованием. Каждый центр обойдется бюджету более чем в 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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