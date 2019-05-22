2019-05-22T18:46:42+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали серийного грабителя

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В управлении МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 46–летнего приезжего из ближнего зарубежья. Его подозревают в совершении серии краж.

- Как установили полицейские, злоумышленник в темное время суток проникал в квартиры жителей города-героя, взламывая замки входных дверей. Злоумышленник похищал деньги и материальные ценности граждан. Общая сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 600 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После совершения очередного преступления оперативники задержали злоумышленника, когда он пытался скрыться из города. В его машине обнаружили и изъяли похищенные вещи. Их вернули законным владельцам.

Полицейским удалось установить причастность задержанного к фактам шести краж. Причем две из них злоумышленник совершил на территории Крымска.

Обвиняемый находится под стражей, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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