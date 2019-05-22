Кубанский суд закрыл сайты по продаже неодимовых магнитов
Прокуратура Темрюкского района выявила три сайта со сведениями о продаже неодимовых магнитов. Они способны остановить или вмешаться в работу приборов учета воды, газа, электричества.
- Согласно действующему законодательству, граждане не имеют права самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения. Также запрещен их демонтаж и несанкционированное вмешательство в работу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.
Вышеупомянутые действия относятся к признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Для устранения нарушения законодательства, прокурор направил в суд заявление об ограничении доступа к сайтам, реализующим неодимовые магниты. В итоге по данному иску принято положительное решение. Работа Интернет-ресурсов приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU