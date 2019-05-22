Кубанский суд закрыл сайты по продаже неодимовых магнитов

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-22T18:55:51+03:00

С их помощью можно нарушать работу приборов учета

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Прокуратура Темрюкского района выявила три сайта со сведениями о продаже неодимовых магнитов. Они способны остановить или вмешаться в работу приборов учета воды, газа, электричества.

- Согласно действующему законодательству, граждане не имеют права самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения. Также запрещен их демонтаж и несанкционированное вмешательство в работу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Вышеупомянутые действия относятся к признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Для устранения нарушения законодательства, прокурор направил в суд заявление об ограничении доступа к сайтам, реализующим неодимовые магниты. В итоге по данному иску принято положительное решение. Работа Интернет-ресурсов приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU