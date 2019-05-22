Краснодарского таможенника подозревают во взяточничестве

СЕГОДНЯ 19:18 2019-05-22T19:18:57+03:00

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В Следственном комитете России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

- Как установило следствие, экс-таможенник выявил административное правонарушение, совершенное гражданином, который хранил незаконно перемещенные через границу товары, за которые не была уплачена соответствующая пошлина. Сотрудник ведомства предложил ему скрыть данную информацию за вознаграждение в 70 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина сообщил о факте вымогательства в правоохранительные органы. 20 декабря 2017 года сотрудник таможни встретился с ним и получил требуемую сумму. После этого злоумышленника задержали.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU