Кубанские полицейские обеспечат безопасность во время «Последнего звонка»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-05-22T19:45:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году «Последний звонок» прозвучит более чем для 84 тысяч кубанских выпускников. Торжественные линейки пройдут в 1175 образовательных учреждениях Краснодарского края.

- Чтобы обеспечить безопасность и соблюдение правопорядка во время торжеств, на территории региона задействуют порядка 3500 сотрудников полиции. Нести дежурство возле школ вместе с ними будут 850 работников частных охранных предприятий, а также свыше 2 тысяч казаков и дружинников, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все учреждения, где запланировано проведение праздничных массовых мероприятий проверяют на предмет антитеррористической безопасности.

Стоит добавить, что усиленные патрули силовиков и общественников появятся не только вблизи школ, но и на улицах, площадях, набережных, в парках и скверах городов и населенных пунктов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU