В Краснодаре выберут самого спортивного пенсионера Кубани

СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-22T19:59:17+03:00

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В Краснодаре 25 мая 2019 года состоится финал краевой Спартакиады пенсионеров. На первом этапе состязания проходили на муниципальном уровне. Теперь команды из 44-х территорий региона борются за медали соревнований.

- Пожилые атлеты выявляют лучших в таких дисциплинах, как лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы и плавание. Принять участие в состязаниях могут пенсионеры и лица предпенсионного возраста, проживающие на территории региона, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Ожидается, что в 2019 году на финал краевой спартакиады пенсионеров приедет порядка 400 спортсменов.

Напомним, кубанская спортсменка завоевала награду международного турнира. Любовь Овчарова стала второй в соревнованиях по спортивной борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU