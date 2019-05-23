В Северском районе появится подъездная дорога к поселку Афипскому

СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-23T07:43:09+03:00

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В Северском районе губернатор провел совещание с активом муниципалитета. В мероприятии также приняли участие заместители главы региона, руководитель территории.

Район сегодня занимает 16 место по социально-экономическому развитию. За 4 месяца 2019 года поступления в бюджет края составили 1 миллиард рублей.

- В этом году району было выделено более 30 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог. В течение года планируется привести в порядок более 33,5 километров дорог регионального значения, обустроить остановки общественного транспорта и электроосвещение на автодороге в поселке Ильском, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также запланировано строительство подъездной дороги к поселку Афипский. Вскоре начнутся проектно-изыскательские работы, реализовать объект планируют до конца 2027 года. Этот въезд в Афипский позволит снять многолетнюю социальную напряженность, связанную с транспортными заторами на железнодорожном переезде на въезде в поселок.

ИСТОЧНИК KP.RU