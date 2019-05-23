На Кубани в 2019 году отремонтируют более 100 школ и детских садов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-23T08:11:58+03:00

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В Краснодарском крае в 2019 году отремонтируют более 100 школ и детских садов. На обновление образовательных учреждений выделят 500 миллионов рублей. Речь идет о замене кровли, окон, благоустройстве прилегающих территорий.

– Многие муниципалитеты не в состоянии сами решать эти проблемы. Поэтому губернатором было принято решение выделить дополнительные 500 миллионов рублей из краевого бюджета, чтобы многие острые сегодняшние проблемы мы сняли, – подчеркнула Анна Минькова.

- В краевую программу включат 110 школ и детских садов. Из них четыре учреждения находится в Северском районе. В детсадах станиц Новодмитриевская и Северская заменят кровлю, благоустроят территорию. В школе станицы Ставропольской, помимо крыши здания, приведут в порядок ограждение. На выполнение всех работ выделено 15,5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в кубанских колледжах откроют 20 современных лабораторий. Финансирование предусмотрено региональным проектом «Молодые профессионалы».

ИСТОЧНИК KP.RU